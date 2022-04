Les trois font la paire

Petits meurtres entre amis sur une île en Cornouailles... Une nouvelle enquête du commissaire Jury placée sous le signe de l'amitié. Car quoi de mieux que de partager des petits meurtres entre amis ? Au large de la Cornouailles, sur l'île de Bryher, deux fillettes découvrent le corps sans vie d'une touriste française dans la baie de l'Enfer. Le commissaire Brian Macalvie est envoyé sur place. Au même moment, dans un pub, Richard Jury, iconique limier de Scotland Yard, partage un verre avec Tom Brownell, un détective de légende connu pour avoir résolu toutes ses affaires, sauf une - celle de la mort de sa propre fille. Dans les semaines qui suivent, les meurtres se succèdent : un homme est tué par balle chez les Summerston, une famille d'aristocrates du Northamptonshire. Puis une troisième victime est retrouvée dans la cathédrale d'Exeter. Jury, Macalvie et Brownell, étrange cortège de rois mages, décident alors de faire équipe pour démêler les fils d'une intrigue imprégnée de mélancolie... Un art du suspense sublimé, des personnages délicieusement décalés, des dialogues qui font mouche et la pittoresque campagne anglaise... What else ?