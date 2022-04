Les Somnambules

Trois amis d'enfance. Un crime partagé. Jusqu'où iront-ils pour préserver ce secret ? La Via Appia, à l'aube, déserte. Massimo Caccia descend vers Rome comme tous les matins lorsqu'il est percuté par une Range Rover qui le dépasse en trombe avant de disparaître. Premier avertissement. Deux jours plus tard, c'est la fille de Gabriele Leonetti, son ami d'enfance, qui est enlevée. Deuxième avertissement. Quant à Dario Damiani, le troisième ami, aujourd'hui ministre, sa fête d'anniversaire est brusquement interrompue par les services de sécurité à la suite d'un étrange incident. Troisième avertissement. Advient alors ce qu'ils redoutaient tous les trois depuis toujours. Ils avaient cru s'en être sortis, mais vingt-cinq ans plus tard, la nuit terrible de l'été de leurs 18 ans revient les hanter. Et lorsque la vérité de leur crime resté impuni risque d'éclater, c'est l'amitié d'autrefois qui éclate elle aussi. Ce sont désormais des hommes qui ont une position sociale, une réputation et une famille à défendre. Pour sauver leur présent, ils sont prêts à tout, même à l'impensable. Fuite en avant fatale, destins croisés et retournements : dans ce nouveau thriller lancé à cent à l'heure dans les rues de Rome, Gilda Piersanti démonte l'engrenage d'une violence irréversible et dévoile le retour des manipulations de jeunesse qui enfoncent ses protagonistes dans une spirale noircie par la trahison, le ressentiment et même la haine.