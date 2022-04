Un si joli désastre

Ils se sont aimés le temps d'un été... et découvrent qu'ils sont dans le même lycée. Le problème ? L'un est out, l'autre pas ! Ollie et Will passent un été de rêve ensemble, mais lorsque les vacances se terminent, Will arrête d'écrire à Ollie. C'est avec le coeur brisé que celui-ci fait sa rentrée dans un nouveau lycée... et tombe sur Will ! Les choses se compliquent encore plus quand il comprend que Will garde son homosexualité secrète et n'a plus rien à voir avec celui qu'Ollie a connu durant l'été !