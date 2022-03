Je m'initie à la broderie

La broderie permet de transposer des idées sur une étoffe avec simplement du fil, des aiguilles et de la patience et ouvre tout un monde de possibles : textures, motifs, couleurs. Vos vêtements, accessoires et décorations en seront sublimés. Vous verrez qu'avec quelques points très simples, les bons outils et une approche décomplexée de l'apprentissage, il est parfaitement possible de débuter sans pression.