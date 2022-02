Abysses. L'odyssée des hommes sous la mer

Au fil d'une histoire récente, aventuriers, scientifiques et militaires ont dû réaliser de véritables exploits technologiques et humains pour s'y aventurer, avec l'obligation de surmonter les contraintes du froid, de l'absence de lumière et des pressions extrêmes. Leurs motivations étaient très diverses : la guerre, la chasse au trésor, l'exploitation de matières premières et de ressources énergétiques, la volonté de faire avancer la jeune discipline de l'océanographie, l'étude climatique, ou quelquefois le simple défi. France, Angleterre, Etats-Unis, Allemagne, Suède, Russie : comme pour la course à l'Espace, l'exploration des grands fonds a, pour l'essentiel, été l'oeuvre d'une poignée de nations. Tantôt en concurrence directe, tantôt en collaboration économique ou scientifique, ces Etats pionniers - aujourd'hui rejoints par le Japon et la Chine - ont écrit une formidable saga. C'est cette grande aventure que le film et le livre Abysses proposent de faire revivre, en abordant les thématiques de l'exploration sous-marine suivantes : la naissance de l'océanographie avec les premières expéditions de la fin du XIXe siècle, la découverte de la faune endémique des profondeurs, l'invention et les transformations de chaque nouvel outil technologique (scaphandres, bathysphères et bathyscaphes à descente verticale, sous-marins, robotique, habitat et laboratoires sous-marins). Des entretiens avec de nombreuses personnalités emblématiques des mondes de la science et de l'exploration viendront compléter l'ouvrage.