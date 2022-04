Mes premières recettes

Un livre de recettes toutes simples pour faire de la cuisine avec Poppy et Sam et encourager une alimentation équilibrée. Des brownies, des personnages en pain d'épice, des pizzas, des scones... Ce livre regroupe les recettes préférées des enfants, dans une version actuelle et simplifiée les invitant à faire la part belle aux fruits et aux légumes et à consommer moins de sucre. Chaque recette a été rigoureusement testée et peut être adaptée à un régime végétalien ou en cas d'allergie aux oeufs, aux produits laitiers, à l'arachide ou au gluten.