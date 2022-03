Les huiles essentielles qui guérissent

Un guide complet pour se soigner avec les huiles essentielles de manière efficace et sans risque. Dans une première partie, il permet aux lectrices et lecteurs de découvrir ou d'encore mieux connaître l'univers fascinant des huiles essentielles prises dans leur globalité. Dans une deuxième partie, les 20 principales huiles essentielles utilisées dans le cadre des soins de santé " au quotidien " et " au naturel " sont présentées en détail. Cela permet à chaque lectrice et chaque lecteur de pouvoir, par la suite, utiliser les huiles essentielles adéquates judicieusement et en toute connaissance de cause. Enfin, la troisième partie dévoile, classés par indications, plus de 100 remèdes à base d'huiles essentielles permettant de soulager ou soigner une très grande variété de maux ou pathologies. Chaque remède y est décrit avec une grande précision, de façon que les utilisateurs aient toutes les informations correctes et fiables afin de les préparer facilement et de les utiliser de la manière la plus efficace.