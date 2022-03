Le guide Leduc des huiles essentielles pour toute la famille

Les huiles essentielles font partie de l'arsenal " bien-être et santé " d'un foyer qui mise sur le simple et le naturel pour rester en forme. Etudiant, départ en vacances, petit bout de chou à la maison, femme enceinte, adulte surmené, senior avisé... certaines huiles essentielles sont vraiment irremplaçables. Dans ce guide illustré : 63 questions-réponses sur les huiles essentielles, l'aromathérapie, la prévention, la santé de la famille : pourquoi utiliser les huiles essentielles ? Y a-t-il des précautions à prendre ? ... Lavande officinale, camomille romaine, ravintsara, citron, basilic exotique... Les 52 huiles essentielles majeures de la pharmacie familiale, leurs propriétés et leurs indications. Les 19 meilleures huiles végétales + les 14 hydrolats les plus courants. Abécédaires santé du bébé, de l'enfant, de l'ado, de l'adulte, de la femme enceinte ou allaitante, du senior, du sportif : de Abcès à Zona, plus de 450 pathologies classées par âge et leurs solutions aroma. 12 trousses aroma SOS : petits et grands soucis physiques, psy, émotionnels, et même chien et chat... A chacun ses "essentiels".