Puissante & orgasmique

Comment te reconnecter à ton corps et te réapproprier ta sexualité ? Et si le sexe devenait pour toi un espace de plaisir inconditionnel ? As-tu envie de t'engager sur la route du plaisir multi-orgasmique et de devenir cette femme puissante et irrésistible qui est déjà en toi ? Les conditionnements auxquels la plupart d'entre nous ont été soumises créent des noeuds parfois profonds et une torsion de l'esprit, du coeur et du corps. Je te propose avec ce livre de t'accompagner dans ta sexualité, à travers des pratiques guidées, des questionnements, et encore des conseils concrets et des astuces pour t'épanouir ; et puis, parce que l'on est plus fortes dans le partage, tu y trouveras aussi mes confidences ainsi que des témoignages inspirants d'autres femmes. J'y ai mis tout mon coeur et toute mon expérience : j'ai moi-même eu à emprunter ce chemin de reconnexion. A ton tour maintenant de (re)devenir intuitive, créative, vibrante, magnétique, puissante et orgasmique !