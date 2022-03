Sharakhaï Tome 4 : Sous les branches d'adicharas

Alors que la bataille fait rage entre les forces royales et la treizième tribu, les puissances voisines assiègent Sharakhaï. A la tête des Bouclières, un groupe de guerrières du désert, Ceda espère que le chaos ambiant lui permettra de libérer Sehid-Alaz, le roi éternel de son peuple. Elle doit pour cela percer les secrets de la malédiction des asirim, mais les Vierges du Sabre sont sur sa trace. Les envahisseurs ont franchi les murailles de la cité, tandis que les survivants de la treizième tribu sont acculés dans une citadelle de montagne. Ceda comprend que le moment est venu. Elle a été une guerrière d'élite au service des Rois de Sharakhaï. Un assassin de l'ombre. Une arme toujours prête à frapper. Une voix s'efforçant de libérer son peuple. Mais il est temps de passer à l'offensive. L'âge des Rois touche à sa fin... " La meilleure saga d'epic fantasy depuis des années. " SFFWorld " Une histoire d'envergure, livrée par une grande plume. " Robin Hobb " Un monde brûlé de soleil, une société complexe et brutale où l'emprise de la magie divine est sans cesse présente. " Lanfeust Mag " Beaulieu brosse avec la cité de Sharakhaï un univers exotique et très bien construit. " Lecture Jeune " Si vous êtes en manque de Game of Thrones, plongez dans Les Douze Rois de Sharakhaï ! " Michel Dufranne, RTBF " Une vraie réussite. " Yozone " En s'inspirant des mondes orientaux, Beaulieu marque une transition dans le monde de la Fantasy. " Carrefour Savoirs