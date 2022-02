Toile de sang à Auray

Responsable de la rubrique culturelle d'une petite revue, Armelle Denmor revient à Auray pour régler la succession de son père qui s'est suicidé sans raison apparente six mois plus tôt. Très vite victime d'un énergumène local qui la harcèle, la jeune femme fait également la connaissance du séduisant Thomas Goven, un marchand d'objets d'art avec qui elle noue une relation amoureuse. Dans le même temps, des traces de sang humain sont découvertes sur l'autel d'une chapelle des environs, et une femme est retrouvée étranglée. Le commandant François Colombel de Lorient et son équipe de gendarmes de choc mènent l'enquête, et vont sortir du placard bien des squelettes...