Mémoires d'un petit Quimpérois

Avec ces mémoires, d'un intérêt patrimonial certain, Jean Failler nous livre un formidable témoignage plein d'émotion de la vie en Cornouaille entre 1940 et 1960, de Quimper (sa ville) à Douarnenez (son port) en passant par Plonéour-Lanvern (sa campagne). On se délecte de ses récits épiques, de ses souvenirs attendris, qui rappelle sans nul doute ceux de Marcel Pagnol ou de Pêr-Jakez Helias...