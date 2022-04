Agent Of My Heart - Pack Découverte

Autrefois persécutée à l'école, Chitose Saejima s'est aujourd'hui transformée en une femme forte, effrayante et autoritaire. Et de l'autorité, il va lui en falloir pour assurer sa nouvelle mission ! Manager dans une agence artistique, elle est subitement chargée de s'occuper de la super star du moment : Sena Fujishiro. Mais si les talents d'acteur de ce dernier sont indiscutables, sa tendance à draguer et mentir compulsivement va donner du fil à retordre à Chitose... D'autant qu'il semblerait que leurs routes se soient déjà croisées !