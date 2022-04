Chez Adolf T03. 1943.0

La vie n'est plus que restrictions, inquiétudes et ruines. La solidarité s'organise. Les mieux lotis viennent en aide aux plus démunis et ceux qui le peuvent, hébergent les malheureux jetés à la rue par la guerre. Ainsi Karl accueille chez lui Mona, privée de tout. Une histoire va naitre de cette situation mais les temps ne sont pas propices aux idylles.