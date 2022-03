Arcade et Gail Tome 2 : Les âmes brisées

Arcade Dubé, devenu héros de l'aviation pendant la Première Guerre mondiale, est porté disparu, quelque part au coeur de la Forêt-Noire, en Allemagne. Gail Lebovits, qui poursuit des études en médecine tout en oeuvrant dans un refuge destiné à soigner les pauvres gens atteints de la grippe espagnole, est morte d'inquiétude. Son entourage doute qu'Arcade ait pu survivre à l'écrasement de son avion. Toutefois, Gail s'accroche à l'espoir fou de retrouver bientôt son amoureux... Mais quand Arcade rentre en Amérique après avoir affronté l'horreur de la guerre et avoir survécu à la grippe, Gail découvre qu'il s'est marié à une autre femme, une jolie Strasbourgeoise nommée Roselyne, et qu'il est devenu exportateur de produits pharmaceutiques pour le père de cette jeune femme, un éminent droguiste et médecin. Arcade ne lui a même pas écrit ! Comment a-t-il pu tant changer ? Accablée par le chagrin, Gail se tourne à contrecoeur vers Saül, un jeune avocat ambitieux qui provient du même milieu qu'elle...