Arcade et Gail Tome 1 : Les amours impossibles

Décembre 1918. Lorsqu'Arcade Dubé, jeune chauffeur au service du magnat de la presse Marie Dumontier, accepte d'accompagner celle-ci au majestueux hôtel Windsor le soir de la Saint-Sylvestre, il est loin de se douter que sa vie sera bouleversée à tout jamais. Dans la salle de réception, il rencontre la pétillante Gail Lebovits, une jeune juive issue d'une famille riche de Westmount. Arcade et Gail tombent sous le charme l'un de l'autre, même si tout concourt à les séparer. En effet, il est catholique, issu d'une famille de bandits, et traîne un lourd passé, alors qu'elle est juive, née avec une cuillère d'argent dans la bouche et sous le joug de parents surprotecteurs. Réussiront-ils à vaincre les nombreux obstacles qui entraveront leur chemin et à vivre leur amour au grand jour ?