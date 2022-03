Les mésaventures nuptiales Tome 4 : Les mésaventures nuptiales

Aimer, honorer et trahir... Deux ans se sont écoulés depuis que lady Marion Tunstall a perdu son mari en mer. Deux ans de chagrin et de deuil. La jeune et attirante veuve vient enfin de reprendre sa place en société. Ce n'est qu'au moment où elle assiste à une joyeuse danse à la campagne avec sa famille que lady Marion voit son mari, vivant et en santé... et qu'elle s'évanouit tout net. Lord Tristan Tunstall n'a d'autre choix que d'avouer : il est vivant, oui, mais il n'est pas entier et ne peut pas être un mari et un père. Cependant, lorsqu'il lui offre le divorce, Marion refuse avec entêtement. Elle s'est à présent imposée dans la vie de Tristan, dans sa maison et (oh, que Dieu pardonne sa faiblesse à l'homme ! ) dans son lit. Il ne peut s'empêcher de la désirer. De l'aimer. Mais, peut-il accepter de vivre avec le secret qu'elle lui cache ?