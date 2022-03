Le cadeau. Le pouvoir de créer sa vie - Roman d'inspiration

A l'aube de la quarantaine, Jacques Potvin s'enlise dans une vie où des épreuves et l'infortune pavent son existence. Joueur de hockey à temps partiel, il reçoit, du vétéran de l'équipe, des enseignements qu'il découvre pour la première fois et qui auront le pouvoir de métamorphoser sa façon d'aborder la vie et d'accéder aux véritables richesses que nous offre... " Le Cadeau ".