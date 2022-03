La douance racontée aux enfants

" Ahmed est en quatrième année et il s'ennuie à longueur de journée. Ses interventions et commentaires incessants dérangent les autres élèves et, en l'espace de quelques mois, ses notes ont chuté. Lors d'une rencontre avec une neuropsychologue, il découvrira pourquoi son cerveau fonctionne différemment de celui de ses camarades ". Votre enfant réfléchit constamment et se questionne sur tous les sujets ? Vous l'appelez la "machine à lecture" , vu sa passion pour les livres ? Vous vous extasiez devant ses talents musicaux ? Ses inventions inusitées ? Sa sensibilité à la souffrance humaine ? Ensemble, explorez les différents traits liés à la douance grâce à la section "auto-observation" de ce petit livre sympathique et coloré. Cette différence neurologique, qui touche 2, 5% de la population, offre beaucoup de possibilités, mais peut aussi créer un isolement. Faites le plein de trucs applicables au quotidien pour aider votre enfant à développer son haut potentiel et à mieux se comprendre. Vous verrez, ce n'est pas si compliqué ! A partir de 7 ans.