Douance - La boîte à outils - Stratégies pour accompagner le haut potentiel chez l'enfant

Le Haut Potentiel est une différence neurologique qui touche entre 2, 5% et 5% de la population en fonction des pays ! Votre enfant montre des signes de douance ? Alors ce livre est pour vous ! Est-ce que votre enfant s'ennuie en classe ? Son désintérêt se manifeste-t-il par un manque de participation, voire des troubles du comportement ? Autodidacte, il préfère apprendre mille et une choses par ses propres moyens ? Ou, au contraire, s'agit-il de l'élève modèle qui collectionne les trophées et les 100%, et est incapable de composer avec l'échec ? Dans ce livre, vous aurez l'occasion de voir plus loin que le cliché du petit génie à lunettes ! Découvrez entre autres comment motiver l'enfant à haut potentiel, à l'école et à la maison ; l'aider à gérer ses émotions ; stimuler sa réflexion et sa créativité ; répondre à ses questions particulières ; établir une routine du sommeil ; valoriser sa différence ; favoriser le développement harmonieux de ce beau potentiel. Ponctué d'exemples et de trucs pratiques, cet ouvrage sympathique sera à coup sûr une aide précieuse pour vous !