Chiffres et Dates : Messages au quotidien. Le langage de l'Union du Corps, de l'Ame et de l'Esprit

Au-delà des apparences heureuses ou malheureuses des événements qui tissent notre vie, les chiffres et les dates sont des clés ouvrant les portes d'une connaissance insoupçonnée et d'une compréhension renouvelée. Ils permettent de découvrir la réelle signification des événements qui surviennent et d'en retirer des messages qui soulageront, guideront et transformeront la personne. Par-dessus tout, les chiffres et les dates sont les moyens par lesquels notre Etre nous guide vers l'union de notre Corps, de notre Ame et de notre Esprit. Les chiffres, les nombres et les dates deviennent ainsi de formidables outils de transformation. Par une méthode numérologique simple et unique qu'elle a elle-même conçue et développée, Thérèse Gagnon nous enseigne à analyser les chiffres et les dates qui marquent notre existence. Elle nous convie à un voyage intérieur dans l'univers fascinant des nombres et des dates.