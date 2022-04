Céleste la licorne T03 BD. Libérons les papillons

Tout le monde aime les papillons, non ? C'est ce que croyait aussi Luna-Belle et sa merveilleuse licorne jusqu'à ce qu'elles visitent l'insectarium. Sur place, les deux amies constatent qu'il se passe quelque chose d'anormal : quelqu'un vole les ailes des papillons ! Qui peut bien vouloir faire du mal à ces adorables créatures ? La magie de Céleste et le courage de Luna-Belle suffiront-ils à libérer les papillons ?