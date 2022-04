A quoi pensent les abeilles ?

Avez-vous déjà observé une abeille ? De près, avec attention, sans la perturber ? Vous vous êtes alors demandé ce qu'il se passait dans sa tête. A-t-elle eu peur ? Vous a-t-elle seulement remarqué ? Comme nous, les insectes ont un cerveau qui occupe presque toute leur tête. Mais, à la différence du nôtre, cet organe est minuscule. Il est même beaucoup plus petit que n'importe quel microprocesseur. A quoi donc peut-il bien servir ? Les insectes sont-ils doués d'intelligence ? Ont-ils une conscience ? Un sens créatif ? Ressentent-ils des émotions ? Ce livre raconte un siècle de recherches sur les insectes et les abeilles en particulier, lesquelles ont révélé des capacités cognitives inattendues et fascinantes. L'auteur nous livre découvertes, anecdotes, réflexions. Il nous fait prendre conscience de l'importance de mieux considérer les insectes et de les protéger. Après tout, nous ne sommes pas si différents et notre sort sur la planète dépend en grande partie d'eux ! Un message écologique sur une autre intelligence du vivant.