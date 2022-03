Vrain-Lucas. Histoire d'un incroyable faussaire

Voici le récit de la plus incroyable arnaque perpétrée par le "plus grand faussaire en écritures jamais épinglé", le sieur Denis Vrain Lucas qui fut condamné pour avoir vendu au mathématicien Michel Chasles – celui de la relation du même nom – plus de 27 ? 000 fausses lettres de célébrités allant de l'Antiquité jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Cette stupéfiante affaire qui se déroule sous le Second Empire, n'aurait pu se développer sans l'extraordinaire engouement suscité au XIXe siècle par les autographes de personnages illustres.