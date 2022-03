Sorcières, mes soeurs

"La chasse aux sorcières permet de cristalliser sur quelques individus une véritable peur sociale. La sorcière personnifie la notion de déviance par rapport aux normes. Pour parvenir à faire de la sorcière un objet de méfiance, il fallait susciter des sentiments violents, de haine, de mépris, de dégoût, de scandale". Chantal Montellier y voit le parfait symbole de la féminité refusée, du droit à la différence bafoué. Et pas seulement au Moyen-âge ! Le thème est désormais bien connu du grand public suite au succès de l'ouvrage de Mona Chollet ou de Titiou Lecoq. Mais Chantal Montellier l'avait défriché, 30 ans plus tôt, en pionnière de la BD engagée et féministe. Elle avait créé ces histoires courtes dans les années 1980 pour le regretté magazine (A Suivre). Chacune met en scène une présumée sorcière, issue de notre histoire ancienne mais aussi contemporaine, sans balai magique mais avec un insupportable - pour la société - parfum de scandale. Parmi les plus belles planches de Chantal Montellier, entièrement retravaillées par l'autrice pour cette réédtion...