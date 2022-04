Autour d'Annecy (3e ed)

46 balades pour toute la famille autour d'Annecy, son lac et les massifs environnants. Dans les belles forêts ou les marais proches des rives du lac d'Annecy, vous irez découvrir de nombreux belvédères souvent méconnus. Puis vous prendrez de la hauteur dans les massifs alentour : Le Parmelan, le plateau des Glières, la chaîne du Bargy, La Tournette, la chaîne des Aravis, Le Semnoz et le massif des Bauges. Entre Aix-les-Bains et Seyssel enfin, vous déambulerez dans des montagnes plus arrondies, moins élevées, proches du Jura, dominant de vastes zones vallonnées à l'écart des secteurs touristiques. Ces pages guideront vos pas sur des sentiers agréables, accessibles à toutes les personnes sensibles à la beauté, avides de découvertes et aimant un tant soit peu l'effort. Elles sont conçues pour les randonneurs occasionnels et les familles. Lors de ces balades souvent panoramiques où l'accent est mis sur la qualité des paysages et la découverte du riche patrimoine savoyard, chacun trouvera des itinéraires adaptés à ses goûts et à ses possibilités.