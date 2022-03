L'Ecarlate de Venise

Venise, 1752. Lors d'une nuit glaciale de décembre, un homme est retrouvé assassiné dans une ruelle. La victime, un noble ruiné, a été étranglé. Dettes de jeu ? Affaire d'escroquerie ou de moeurs ayant mal tourné ? Pour Marco Pisani, le magistrat chargé de l'enquête, l'affaire s'annonce complexe. Elle le devient encore plus quand on découvre d'autres victimes, assassinées de la même manière. Un tueur sévit dans les rues et une vague de terreur déferle sur la Sérénissime. Avec l'aide de son ami Zen, de Nani le gondolier sans scrupules, et de la belle Chiara, le magistrat va plonger dans les bas-fonds d'une ville qui sombre peu à peu dans la décadence. Des maisons de jeu clandestines aux palais de la noblesse, il navigue dans les eaux troubles d'une Venise violente et secrète. Une ville fascinante où le danger rôde à chaque coin de rue...