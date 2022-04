L'ami des beaux jours

"En attendant le grand voyage que nous ne manquerions pas d'accomplir après nos études, nous menions la vie tambour battant avec la conviction que seules comptaient les idées, le rêve et notre guéguerre contre les syndicats étudiants dans une ambiance enfumée de café remplis de gars qui pensent pareil, un verre à la main". Toulouse, 1991. Le narrateur, Sébastien, rencontre Frédéric sur les bancs de la fac de droit. Ils sont jeunes, arrogants, fous de littérature et de politique. Ils rêvent de la "vraie" vie, de l'aventure, d'être des héros dans une époque qui leur propose des stages en entreprise. Pendant ce temps, la Yougoslavie se disloque dans les guerres. C'est le moment : les deux garçons font des projets de fuite et de gloire. L'arrivée de Sophie, un peu plus âgée, enflamme leur amitié par un amour intense, jaloux, à trois. Le temps se suspend à la croisée des chemins. Jusqu'au jour où Frédéric disparaît sans laisser de trace. Est-il parti rejoindre l'armée croate alors que se profile l'ombre des massacres ? Après une vie d'errances, Sébastien arrive en Turquie mais garde cette blessure au coeur. Poussé par un acteur turc à qui il raconte cette jeunesse brûlée, il décide de partir, trente ans plus tard, sur les traces de l'ami disparu. Frédéric est-il vivant ? Est-il mort en héros ? en meurtrier ? Rêver, aimer et courir vite : Sébastien de Courtois livre un roman sur le désir et le fantasme de la violence, sur la lâcheté, en amour comme en amitié, mais aussi sur la confusion des sentiments, et le prix accordé à la vie et au monde quand ils semblent si étriqués.