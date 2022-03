Parler le danois en voyage

L'ouvrage est structuré en deux parties distinctes : La première propose : - Un grand nombre de phrases usuelles et d'indications de prononciation, - Des informations sur la culture et les pratiques locales, - Un lexique gastronomique pour découvrir la cuisine du pays et les principaux plats régionaux. La seconde propose un lexique d'environ 4 000 mots et expressions complété d'une grammaire concise pour maîtriser l'essentiel de la langue. En supplément : => Une petite grammaire récapitulant les points essentiels. => Les adresses et numéros de téléphone utiles à l'étranger. => Les fêtes et jours fériés. => La carte de la capitale du pays