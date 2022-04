100% lab'eau

Un chevalet pratique : on le pose sur le plan de travail dans la cuisine ou sur le bureau pour suivre les pas à pas. Au programme 25 expériences à réaliser avec du matériel facile à trouver chez soi, pour découvrir l'eau dans tous ses états, et aborder des notions de physique, chimie ou de sciences de la vie et de la terre sans même s'en rendre compte : -Coule ou flotte : l'oeuf flotteur, la barque à modeler, le ludion farceur, le submersible submergé, la nage du trombone. -La magie de l'eau : la disparition du poisson, le pistolet à eau... en pailles ! , un glaçon au bout du fil, de l'eau qui gèle instantanément, un bateau qui avance tout seul. -En balade : le secret des ricochets, tourne, petit moulin, le barrage hydro-ludique, un chimiste au bord de l'eau. -Les couleurs de l'eau : des couleurs complètement givrées, les couleurs en balade, les coloris cachés, bleu comme un céleri, le chou arc-en-ciel. -L'eau sur terre : un nuage dans une bouteille, mesurons sous la pluie, est-ce que le courant passe ? , la machine à laver l'eau, de l'eau de mer transformée en eau potable, un iceberg dans un saladier. Des bonus pour réaliser certaines expériences : -Une fiche de relevé de la pluviométrie -Un poisson en plastique -Une réglette graduée pour le relevé de pluviométrie -Un tableau à remplir pour analyser l'eau d'une rivière + un feuillet de stickers pour décorer son sous-marin ou son bateau + un glossaire pour comprendre tous les mots compliqués.