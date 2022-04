Saint Charles de Foucauld. Dieu est amour

Le célèbre et discret, père Charles de Foucauld nous livre dans cet ouvrage son expérience de l'amour de Dieu. Celui qui a quitté sa vie solitaire pour vivre parmi les plus pauvres, découvre qu'on ne peut aimer Dieu sans aimer les autres. On retrouvera dans ce petit livre de la collection à succès " Paroles de vie ", les plus beaux extraits des lettres de Charles de Foucauld. Ce petit livre, ponctué de magnifiques citations, est l'outil idéal pour découvrir ce saint des temps modernes.