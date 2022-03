Ennéagramme, relations humaines et vie de couple. Mieux se comprendre l'un l'autre pour s'aimer et vivre pleinement

L'Ennéagramme est un puissant outil de connaissance de soi basé sur neuf structures de personnalité. Respectueux de l'identité de chacun et accessible à tous, il nous donne des points de repère pour mieux nous connaître et comprendre nos proches. Si de nombreux ouvrages existent sur l'ennéagramme, celui-ci est certainement le plus abouti. Il aborde notamment des sujets comme la conscience, le vécu de la petite enfance, l'incarnation masculine et féminine de chaque profil, l'intimité et la sexualité... A la fois synthétique et complet, subtil et spirituel, ce livre donne une version optimiste de la nature humaine sans omettre les remises en question nécessaires à notre transformation. Vous y trouverez des clés pour développer votre potentiel, mieux comprendre l'autre et vous épanouir dans vos relations intimes et sociales.