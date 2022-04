Saint Charles de Foucauld. Passionné de Dieu

Connaissons-nous vraiment celui que le pape François va canoniser ? Charles de Foucauld (1848-1916) a vécu un itinéraire spirituel hors du commun et pourtant très actuel. Après une jeunesse dissipée, le soldat géographe retrouve la foi chrétienne et ne veut vivre que pour Dieu. De Nazareth à Tamanrasset, il choisit d'imiter la vie cachée de Jésus et de crier l'Evangile par sa vie. Sa soif d'absolu le conduit jusqu'au désert où il vit avec les Touaregs. Ce livre est une très belle invitation à suivre aujourd'hui le frère universel sur le chemin de la prière et de la sainteté !