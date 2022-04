Autour de Gérardmer (3e ed)

44 balades et petites randonnées pour toute la famille autour de la " perle des Vosges ". Gérardmer, la " perle des Vosges ", s'épanouit au bord de son lac, au pied des Hautes Vosges, aux portes de l'Alsace. Vous allez découvrir les plus beaux sites des environs proches et un peu plus lointains, les forêts et belvédères de la vallée des lacs, les tourbières abritant une flore microscopique rare, puis la " route des crêtes " menant aux hautes chaumes, ces vastes espaces aux allures de steppe qui donnent accès aux sommets panoramiques. Par temps clair, les "ballons " y dévoilent la Forêt Noire et les cimes enneigées des Alpes, et le versant alsacien s'ouvre sur les cirques glaciaires où évoluent les chamois et se blottissent les plus beaux lacs. Ces balades mettent l'accent sur la richesse du patrimoine naturel et culturel local, dont les sentiers retracent l'histoire mouvementée et les activités.