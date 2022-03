Rénover & transformer dans l'ancien

Si les maisons anciennes ont une âme qui inspire du respect, leur rénovation offre malgré tout l'occasion de les adapter aux besoins d'un mode de vie plus actuel. Simplement, remises en état et entretenues ou totalement transformées, elles prolongent leur existence mais gagnent aussi en confort et en séduction. En voici l'illustration à travers plus de 30 réalisations accompagnées d'un guide pratique et administratif qui vous donneront des pistes avant de vous lancer. Au sommaire : Remettre en état - Valoriser les matériaux - Changer de fonction - Moderniser en douceur - Restructurer - Agrandir - Rénover pour de la basse consommation - Guide pratique et administratif