Solutions d'agrandissement et d'extension

Cet ouvrage propose de découvrir comment donner une nouvelle vie à votre maison en lui offrant une extension ou en exploitant le volume de ses combles. Lumière, chaleur et volume insoupçonnés peuvent naître de lieux autrefois sombres et mal chauffés ou de maisons aux murs devenus étriqués. Chaque projet est unique et nécessite sérieux et précision pour garantir la réussite de la réalisation, mais presque tout est possible pour obtenir plus de surface et procurer plus de confort. Au sommaire : 60 projets d'extension - 70 aménagements de combles - Guide pratique