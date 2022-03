Petits espaces et grandes idées

Luxe d'aujourd'hui, l'espace manque souvent. Vécu comme une contrainte, les petits espaces sont pourtant source d'intimité et d'économie. Ils exigent de se contenter du strict nécessaire, valorisant le sens pratique et l'ingéniosité. En un mot, ils sont stimulants pour l'imagination et reposants pour le portefeuille. Au programme : Garder l'esprit ouvert - Introduire de la mobilité - Cultiver le sens pratique - Exploiter l'espace disponible - Guide pratique - Carnet d'adresses