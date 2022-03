Votre plancher pelvien assure ! Guide pratique pour résoudre vos problèmes les plus intimes

Il est impératif que la santé intime des femmes devienne une priorité, que les douleurs féminines soient reconnues et soulagées. Ce livre vise à vous offrir une information complète et accessible sur l'anatomie et la fonction pelviennes. Découvrez comment leur influence sur la mécanique de votre corps peut s'avérer une source de bien-être. A la base du bassin, le plancher pelvien est notamment composé de plusieurs muscles qui vont du pubis au coccyx. Ces muscles soutiennent vos organes et contrôlent l'évacuation de votre vessie et de vos intestins. Mal entraînés et mal sollicités, ils se détériorent. Lorsque votre plancher pelvien ne fonctionne pas comme il le devrait, divers soucis surviennent : incontinence, descentes d'organe, troubles de la sexualité ou encore douleurs pelvi-périnéales, mettant à mal confiance en soi et sérénité. Ce guide sur la santé du plancher pelvien vous parlera franchement et sans tabous. Il s'adresse à vous - la détentrice de votre plancher pelvien -, qui méritez d'être informée et de disposer des ressources qui vous permettront de faire des choix éclairés pour votre santé physique, émotionnelle et mentale. En plus d'informations faciles à comprendre et de conseils à appliquer au quotidien, ce guide détaille des exercices simples à pratiquer qui vous aideront à renforcer votre plancher pelvien pour la vie.