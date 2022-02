Légendes. Livre 1

Que se passerait-il si toutes les créatures qui, depuis la nuit des temps, peuplent nos effrayantes légendes existaient vraiment ? Que les frontières qui nous séparent de l'Autre Monde s'effaçaient ? Yann Kardec, vingt-huit ans, héritier malgré lui d'un serment familial qui remonte aux Templiers, devra se lancer dans une quête périlleuse pour retrouver avant qu'il ne soit trop tard le seul artefact permettant de sauver l'humanité : La Clé des Mondes. Après avoir décrypté les secrets du manoir de ses ancêtres, en forêt de Huelgoat, il affrontera les terribles incarnations de nos peurs et devra se mesurer à l'ennemie de sa famille, une femme dangereusement belle. Et immortelle... Dans les hauts lieux de Bretagne qui ont donné naissance aux récits les plus terrifiants, il cherchera les indices le menant au symbole magique que tous convoitent. Et il va découvrir que les légendes peuvent tuer...