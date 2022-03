Holly et le souffle d'espoir

Un album féérique pour cont(r)er le deuil et réparer les coeurs brisés. Un jour, la Mort vient prendre un café avec Grand-père Sam, puis l'emporte avec elle, laissant Holly, la petite-fille de Sam, très triste. Une nuit, le grand-père vient voir Holly en rêve et fait tout ce qui est en son pouvoir pour lui redonner le sourire et lui faire reprendre espoir. Mais Sam doit repartir... Holly tente de se souvenir de toutes les choses merveilleuses que son grand-père apportait au monde mais, le jour de l'enterrement, son coeur se brise et vole en éclats colorés. C'est alors qu'apparaît un long corps de lumière : Hope, le Gardien de l'Espoir, est là pour ramasser tous les morceaux de coeur brisé ! Grâce à lui, aux amis de Grand-père Sam et à sa musique préférée, Holly réussit à chasser la tristesse de son esprit.