Le jumeau secret. Tome 2, Le guide d'accompagnement pour les parents et les jumeaux insoupçonnés adultes

Il existe des milliers de jumeaux secrets, enfants et adultes. C'est pour qu'ils puissent recevoir l'aide dont ils ont besoin que l'auteure a écrit ce deuxième tome de la série "Le Jumeau Secret". Après avoir donné les éléments nécessaires à la reconnaissance d'un jumeau secret, Brigitte Denis donne ici toutes les connaissances qu'il faut pour prendre soin de ce deuil particulier et des effets qu'il peut encore avoir dans la vie adulte. Accompagner un jumeau né seul, notamment quand il est encore bébé, comporte des barrières. Du fait de ce deuil bloqué, de nombreux symptômes ont pu apparaître dès les premiers jours d'existence et peuvent persévérer dans la vie adulte. Le soin de ce deuil débute par la compréhension de ses racines, mais ceci ne suffit pas. Il faut ensuite accueillir, consciemment et avec bienveillance, ce que vit l'endeuillé, petit ou grand, pour enfin amener la paix tant désirée. Traductrice en " Parole Au Bébé " (PAB) et accompagnante des Enfants Intérieurs (PANEI), Brigitte Denis a accès à cette vie intense... et aux solutions qu'elle partage avec vous, parents d'un bébé en deuil et adultes jumeaux secrets.