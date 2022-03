BPRD - Intégrale T03

Après la rencontre catastrophique du BPRD avec le dieu-monstre Katha-Hem, Kate se rend en France dans l'espoir de ramener Roger à la vie, Daimio révèle la vérité sur sa mort dans la jungle bolivienne. L'apocalypse annoncée approche tandis qu'Abe rencontre une société secrète de cyborgs victoriens liés à ses origines, et que les visions de Liz deviennent de plus en plus désastreuses !