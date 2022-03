Java 17 - Les fondamentaux du langage (avec exercices pratiques et corrigés)

Ce livre s'adresse à tout informaticien désirant développer sous Java. Que le lecteur soit débutant ou qu'il ait déjà une première expérience avec un autre langage, il trouvera dans cet ouvrage toutes les bases nécessaires pour se familiariser rapidement avec un des langages les plus utilisés au monde. Après une présentation de la plateforme Java SE, de son installation sous Windows et Linux et de l'environnement de développement utilisé dans le cadre de l'ouvrage (Eclipse, MySQL), le lecteur étudie les bases du langage et la programmation orientée objet. Parmi la richesse de l'API Java, un focus est fait sur l'API de gestion des dates, sur les nouvelles possibilités offertes par les interfaces et sur la notion de modules. Les expressions lambda et les API sous-jacentes comme l'API java. util. function ou l'API Stream sont détaillées avant de passer à l'étude du développement d'applications graphiques avec la bibliothèque Swing. Le développement d'applications client/serveur est également présenté avec l'API JDBC assurant l'accès aux bases de données relationnelles. Le déploiement étant une étape importante du succès d'une application, le dernier chapitre présente la distribution d'une application avec la solution classique des fichiers d'archives ou l'utilisation des outils jlink et jpackage. De nombreux exercices avec leurs corrigés permettent au lecteur de valider ses connaissances et de mettre en pratique immédiatement les notions étudiées. Des éléments complémentaires sont en téléchargement sur le site www. editions-eni. fr.