Les Extraordinaires - Tome 2. Le sablier fumant

C'est le printemps à Londinor et le broc-en bourg bat son plein ! Pourtant l'ombre de la Mormô plane toujours au-dessus de Londinor : un sablier fumant apparaît dans les rêves de Grand-ma Sylvie et semble suivre Ivy et Seb à travers les ruelles du marché. Quant à Selena Grimes, elle tente de mettre la main sur la fameuse Jarre des Ombres, boîte de Pandore de toutes les peurs accumulées au fil des ans. Toujours aux prises avec le passé trouble de leur famille, Ivy et Seb doivent l'arrêter coûte que coûte, s'ils veulent sauver ce monde qu'ils viennent de découvrir.