Un printemps

"Je m'appelle Angèle. J'ai treize ans. Ma soeur est morte il y a quatre mois, et je ne crois pas que je puisse m'en remettre. Voilà". Alors Angèle prend un agenda, et elle écrit. Un agenda, pour voir défiler les jours. Un agenda, parce qu'il y a un prénom sur chaque page, une nouvelle personne à qui parler chaque jour. Qui sait, ça l'aidera peut-être ? Des giboulées de mars au soleil de juin, un roman lumineux sur le deuil et la reconstruction de soi.