New X-Men : E is for Extinction

Cassandra Nova est une nouvelle ennemie des mutants, et en particulier du Professeur Charles Xavier. Pour sa première attaque, elle ne fait pas dans la dentelle puisqu'elle lance de nouvelles Sentinelles sur Génosha, massacrant la quasi-totalité de ses habitants. C'est le début d'une nouvelle ère pour les X-Men qui vont devoir affronter de nouveaux dangers. Près de 15 ans avant que Jonathan Hickman ne révolutionne l'univers mutant avec la saga House of X / Powers of X, le dernier scénariste à avoir donné un réel coup d'accélérateur à la franchise est Grant Morrison. Nous accueillons ici le début de son séjour de trois ans sur la série : une saga charnière dans l'histoire des X-Men.