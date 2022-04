Reign of X T11

Il y a une force maléfique qui dort au coeur de Krakoa, et c'est à Diablo de découvrir de quoi il s'agit avant le Gala des Damnés. Une chose est sûre, le jeune Cable ne pourra pas assister à l'événement. Pour quelle raison ? On la découvrira ici. Quant aux Enfants de l'Atome, ils comptent bien profiter du Gala pour se faire une place à Krakoa. Les dernières pièces se mettent en place avant le lancement de HELLFIRE GALA, qui remplacera REIGN OF X le temps de deux tomes. La série Cable s'achève ici !