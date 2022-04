C'est la fête, Vampirette !

C'est l'anniversaire d'Emma ! Pour l'occasion, elle organise une super fête déguisée et invite sa copine Vampirette. En espérant que celle-ci passe inaperçue parmi ses amis... La série phare de J'aime lire sur l'amitié entre une petite fille vampire et une humaine. Humour et frisson, un cocktail parfait pour les enfants dès 7 ans !