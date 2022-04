Femmes engagées. Trois femmes en quête d'absolu pour changer la société

Thérèse d'Avila (1582-1622), Joséphine Bakhita (1869-1947) et Edith Stein (1891-1942) ont toutes trois marqué leur siècle. Leur force de caractère, leur détermination et leur foi brûlante les ont amenées à prendre des engagements à contre-courant des mentalités de l'époque. En quête de Dieu, elles ne se sont pas laissées abattre par des situations difficiles et ont toujours cherché à être proches de Jésus.