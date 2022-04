Les réflexes archaïques : 8 séances pour stimuler et renforcer le potentiel de votre enfant

Les réflexes archaïques, vous connaissez ? Il s'agit ni plus ni moins de l'un des outils les plus simples et les plus anciens utilisés pour évaluer l'intégrité du système nerveux ainsi que la maturité sensorimotrice à la naissance. Au nombre de 70 environ, chaque réflexe, doté d'un programme spécial, joue un rôle essentiel dans l'acquisition d'habilités et prépare le terrain de l'autre réflexe pour enfin s'effacer. De plus en plus de parents, en quête de solutions pour aider leurs enfants en difficultés d'apprentissage, s'y intéressent. Pourquoi ? Parce qu'il est aujourd'hui démontré que la présence de réflexes résiduels peut parasiter le développement des aptitudes de base et les futurs apprentissages scolaires. Cet ouvrage, pensé par Anne de Saint Vaulry, fondatrice des Ateliers des apprentissages, va vous apporter un éclairage sur le fonctionnement de votre enfant. - Une immersion dans le monde des réflexes de manière dynamique pour mieux cerner votre enfant à travers une anamnèse complète. - 8 séances complètes pour travailler en profondeur autour de 16 réflexes archaïques, en lien avec différents troubles : l'acquisition des sphincters, le sommeil, les émotions, la motricité fine et globale, le langage, la lecture. Ce livre est conçu pour vous aider à lever rapidement de nombreux blocages chez votre enfant, pour un développement épanoui et serein !